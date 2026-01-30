Novak Djokovic marssi Australian avointen finaaliin lyömällä Jannik Sinnerin jännittävässä välieräottelussa erin 3–2 (3–6, 6–3, 4–6, 6–4, 6–4).

Djokovic oli ottelussa kahdesti tappiolla, mutta serbikonkari vei kaksi viimeistä erää tyylillä nimiinsä.

Finaalipaikka on 38-vuotiaalle Djokovicille jo uran 11:s Australian avoimissa. Toistaiseksi Djokovic ei ole hävinnyt Australian avointen finaalia koskaan, ja vyöllä on jo 10 mestaruutta.

Finaalissa Djokovic kohtaa maailmanlistan ykkösenä olevan ja omassa välierässään koville joutuneen Carlos Alcarazin, joka eteni ensimmäistä kertaa urallaan Australian avointen finaaliin.

Jännittävä finaali pelataan sunnuntaina.