Suomen tennistähti Harri Heliövaara on voittanut brittiparinsa Henry Pattenin kanssa miesten ATP-turnauksen nelinpelin Qatarissa.
Turnauksessa kolmanneksi sijoitetut Heliövaara ja Patten kukistivat loppuottelussa kärkisijoitetun brittiparin Julian Cashin ja Lloyd Glasspoolin 6–3, 6–3.
Heliövaaralle ATP-turnausvoitto on uran 14:s ja kymmenes Pattenin kanssa.
Heliövaara ja Patten voittivat kalenterivuoden ensimmäisen ATP-kisansa tammikuussa Adelaidessa.
Tammikuun lopun Australian avoimissa kaksikko koki kuitenkin pettymyksen pudottuaan vuoden ensimmäisestä grand slam -turnauksesta 3. kierroksella. Heliövaara ja Patten puolustuviat Melbournessa turnausvoittoa viime vuodelta.