Norjan freestylehiihtolupauas William Bostadlökken on halvaantunut kaaduttuaan harjoituksissa. 20-vuotias Bostadlökken avautui tuntemuksistaan Instagramissa.

Bostadlökken oli ollut harjoittelemassa Yhdysvaltain Steamboatissa, kun hän oli kaatunut todella rajusti. Norjalainen sai kehoonsa useita murtumia, muun muassa selkään. Hänet leikattiin Denverissä ja on nyt päässyt kotiin Norjaan jatkohoitoja varten.

– Leikkaus onnistui, mutta jäin halvaantuneeksi vahingoittuneesta kohdasta (viides ja kuudes rintanikama) alaspäin. Haaveilen siitä, että voisin jonain päivänä taas seistä suksilla. Se on rakastamani asia maailmassa, se on elämäni tarkoitus. Se tulee olemaan vaikein haaste, jonka olen koskaan joutunut kohtaamaan, eikä sen onnistumisesta ole mitään takeita, Bostadlökken kirjoitti Instagramissa.

Bostadlökken oli mukana kehitysmaajoukkueessa ja hänet valittiin valittiin marraskuussa maailmancupin Stubain slopestyleen, joka peruttiin.