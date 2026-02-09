MTV Urheilu seuraa Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 9. päivän kisapäivää tässä artikkelissa. Anni Kärävän esiintyminen naisten freestylehiihdon slopestyle-finaalissa on ennakolta päivän isoin suomalaistapahtuma.
Kärävä oli slopestylen karsinnassa kuudes. Hän lähtee klo 13.30 alkavaan loppukilpailuun yhtenä mitaliehdokkaista.
Myös jäätanssipari Juulia Turkkilan ja Matthias Versluisin kisa-avaus kiinnostaa maanantaissa.
Tässä talviolympialaisten koko ohjelma
Suomalaiset talviolympialaisissa maanantaina:
Alppihiihto
11.30 Joukkuealppiyhdistetty, miehet: syöksy (Elian Lehto)
15.00 Joukkuealppiyhdistetty, miehet: pujottelu (Eduard Hallberg)
Freestylehiihto
13.30 Slopestyle, naiset: Finaali (Anni Kärävä)
Mäkihyppy
20.00 Normaalimäki, miehet (Antti Aalto, Niko Kytösaho, Vilho Palosaari)
Taitoluistelu
20.20 Jäätanssi, lyhyttanssi (Juulia Turkkila & Matthias Versluis)
Talviolympialaisten seuranta 9. helmikuuta:
Klo 12.33: Päivän seuraava suomalaissuoritus on Anni Kärävän esiintyminen slopestylen finaalissa klo 13.30 alkaen. Kärävä laskee seitsemäntenä 12 urheilijan finaalissa. Kisassa on kolme kierrosta.
Klo 12.30: Miesten joukkuealppiyhdistetyn syöksyosuus on ohi. Elian Lehto laski Suomen 13. sijalle, ero kärkeen 1,71 ja mitalisijaan 1,43. Eduard Hallberg hyökkää pujottelurinteeseen klo 15.
Kisan neljän kärjessä ovat Italian ykkösjoukkue sekä peräti kolme Sveitsin kaksikkoa.
Klo 12.23: Uutisoimme aamupäivällä myös Iivo Niskasen jatkosuunnistelmista olympialaisissa. Tästä lisää linkissä.
Klo 12.19: Tiedot yhdistetyn mäkiharjoituksista kertovat lupaavaa tarinaa Ilkka Herolasta. Lisää suomalaistähden maanantaisista edesottamuksista tässä linkissä.
Klo 12.16: Elian Lehto laski puolivälin yli lupaavasti, mutta lopussa eroa tulee hieman liikaa. Lehto jää 1,71 kärjestä (11. sija tässä vaiheessa) ja puolitoista sekuntia kolmospaikasta.
Suomalaistähti Hallberg hyökkää pujottelurinteeseen klo 15.
Klo 12.10: Elian Lehto rinteeseen aivan hetken kuluttua. Suomalaiselta vaaditaan äärimmäistä huippusuoritusta, sillä kisan kärki on tiukka ja tasokas. Kärjessä on Italian ykkösjoukkue.
Klo 11.50: Italian nelosjoukkueen Florian Schieder laskee vauhdilla ulos. Laskijan pukukin repeytyy, mutta Schieder pääsee omin avuin maalialueelle.
Klo 11.42: Syöksyrinteen on tullut alas viisi alppihiihtäjää. Tällä hetkellä kisan kärjessä on Saksan joukkue. Suomen Lehto laskee numerolla 16. Kaikkiaan kisassa on mukana 21 joukkuetta.
Klo 11.20: Tervetuloa mukaan maanantain olympiaseurantaan! Aloitetaan kisapäivä 10 minuutin päästä miesten alppihiihdon joukkuealppiyhdistetyllä, jossa Elian Lehto on suomalaisedustajana syöksyosuudella.
Pujotteluosio lasketaan tänään klo 15 alkaen. Siellä sinivalkoisia edustaa Eduard Hallberg.