Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suivaantui freestylehiihtäjä Hunter Hessin lausumista kommenteista.

Hess myönsi tuntevansa ristiriitaisia tunteita Yhdysvaltojen edustamisesta Milano-Cortinan talviolympialaisissa.

Urheilija viittasi sanoillaan USA:n sisäisiin levottomuuksiin ja ennen kaikkea tilanteisiin, joissa kaksi henkilöä on saanut surmansa Minneapolisissa maahanmuuttoviranomaisten aseenkäytön seurauksena.

Trump nimitteli Hessia ”todelliseksi luuseriksi”.

– Jos asia on näin, niin hänen ei olisi pitänyt yrittääkään joukkueeseen ja on harmi, että hän on siinä mukana, Trump tulistui Truth Social -julkaisussaan.

– On erittäin vaikea kannustaa jotain tällaista, Trump jatkoi.

Hess ei kuitenkaan sanonut, ettei hän olisi halunnut edustaa Yhdysvaltoja kisoissa.

– En ole suurin fani sille, mitä kaikkea tapahtuu, enkä usko monen muunkaan olevan. Se, että kannan lippua vaatteissani, ei tarkoita, että edustaisin kaikkea, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, Hess mainitsi.