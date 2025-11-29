Lauri Vuorinen selvisi ainoana suomalaisena finaaliin maastohiihdon maailmancupin miesten sprintissä Rukalla, mutta hänen vauhtinsa ei riittänyt palkintokorokkeelle.
Sprintin finaali oli norjalaistähtien loistoa. Johannes Hösflot Kläbo voitti kilpailun Erik Valnesin ja Ansgar Evensenin täydentäessä kärkikolmikon.
Vuorinen sijoittui finaalin kuudenneksi ja hävisi Kläbolle 5,55 sekuntia.
– Olisin toivonut vähän vahvempaa tekemistä, mutta olen ihan tyytyväinen, että pääsin finaaliin. Pikkasen oli eväät syöty siinä. Se välieräveto oli hyvä itseltäni ja se vähän nostatti odotuksia, mutta söikin sitten lopulta, Vuorinen pohti MTV Urheilulle.
– Eilinen oli vähän pettymys. Huomaa, että käy vähän kierroksilla tällä hetkellä. Joten olen tyytyväinen, että sain tällaisen onnistumisen tähän.
Katso koko haastattelu ylälaidan videolta.
Vuorisen kumppani Johanna Matintalo oli naisten sprinttifinaalin ainoana suomalaisena kuudes.
2:36