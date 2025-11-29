– Eilinen oli vähän pettymys. Huomaa, että käy vähän kierroksilla tällä hetkellä. Joten olen tyytyväinen, että sain tällaisen onnistumisen tähän.

– Olisin toivonut vähän vahvempaa tekemistä, mutta olen ihan tyytyväinen, että pääsin finaaliin. Pikkasen oli eväät syöty siinä. Se välieräveto oli hyvä itseltäni ja se vähän nostatti odotuksia, mutta söikin sitten lopulta, Vuorinen pohti MTV Urheilulle.

Lauri Vuorinen mietteliäänä sprinttifinaalin jälkeen: "Hiihdossa on vielä tekemistä"

Johanna Matintalo koki Rukalla saman kohtalon kuin kumppaninsa: "Ehkä jotain samaa meissä on"

Liekarilla ei riittänyt finaaliin

– Siinä tuli vain omat fyysiset rajat vastaan. Paljon tuli revittyä itsestään irti. Kolmas veto oli kuitenkin tänään näissä ympyröissä itselle liikaa. Ei vain ehtinyt palautua tarpeeksi välissä. Ei se mitään, ihan hyvä fiilis, Liekari totesi.