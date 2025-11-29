Rukalla nähtiin komea suomalaisonnistuminen lauantaina, kun Emil Liekari pamautti maastohiihdon maailmancupin sprintin aika-ajossa toiseksi jääden vain 0,71 sekuntia norjalaistähti Johannes Hösflot Kläbosta.
Neljän parhaan joukossa oli peräti kolme suomalaista. Liekarin jälkeen nopeimmat olivat Joni Mäki ja Niilo Moilanen.
Liekari oli muun muassa neljä sekuntia kahdeksanneksi tullutta Lauri Vuorista nopeampi. Suomalaisten taakse jäivät myös Ruotsin Edvin Anger ja Anton Grahn.
Suomalaisista jatkoon hiihtivät myös Olli Ahonen (12:s) ja Ristomatti Hakola (19:s). Markus Vuorelalta jatkopaikka karkasi niukasti 0,08 sekunnilla.
Seitsemän suomalaisnaista jatkoon
Suomalaisista naishiihtäjistä seitsemän jatkaa pudotushiihtoihin maastohiihdon maailmancupin sprintissä Rukalla.
Johanna Matintalo oli perinteisellä hiihtotavalla kolmas ja Jasmi Joensuu neljäs. Suomalaiskaksikon edelle ylsivät Ruotsin Johanna Hagström ja Norjan Mathilde Myhrvold.