Kolmesti NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Nikola Jokic kärsi huolestuttavan polvivamman, kun Denver Nuggets hävisi Miami Heatille 123–147.

Jokic loukkaantui ensimmäisen puoliajan lopulla, kun hän törmäsi epäonnekkaasti joukkuetoveriinsa Spencer Jonesiin.

Jones astui Jokicin jalalle, minkä jälkeen serbitähti kaatui välittömästi parketille ja tarttui polveensa.

Juttu jatkuu videoupotuksen jälkeen.

30-vuotias Jokic käy tiistaina magneettikuvauksessa, jolloin vamman vakavuudesta saadaan lisätietoa.

– Hän tiesi heti, että jotain oli vialla, sanoi Nuggetsin päävalmentaja David Adelman.

– Tämä on osa NBA:ta. Jokainen loukkaantuminen on sydäntä raastavaa, etenkin kun kyseessä on niin erityinen pelaaja kuin hän. Saamme lisätietoja huomenna.

Jokic, joka johtaa levypallo- ja syöttötilastoja kuluvan NBA-kauden osalta, oli heittänyt ottelussa 21 pistettä ennen loukkaantumistaan.

– Jatkamme eteenpäin joukkueena. Tällä hetkellä olen tietysti enemmän huolissani Nikolasta ihmisenä ja siitä pettymyksestä, jonka hän kokee tällaisen tilanteen vuoksi, Adelman lisäsi.