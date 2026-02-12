NBA-seura Utah Jazzin tuore pelaajahankinta Jaren Jackson junior joutuu leikkaukseen yllättävän kudoslöydöksen takia.
Jazz kertoi torstaina, että Jacksonilta löydettiin seurasiirron jälkeisessä lääkärintarkastuksessa pigmentoitunut villonodulaarinen synoviitti vasemmasta polvesta.
Kyseessä on harvinainen kasvainmainen sairaus, joka aiheuttaa usein kipua ja turvotusta. Kasvain on hyvälaatuinen, mutta se tuhoaa edetessään myös luuta.
Seuran mukaan Jackson menee leikkaukseen helmikuun tähdistöottelun aiheuttamaan tauon aikana. Hänen odotetaan toipuvan sairaudesta täysin, mutta medialähteiden mukaan Jacksonin kausi on ohi.
26-vuotias Jackson siirtyi helmikuun alussa Utahiin Lauri Markkasen seurakaveriksi Tuomas Iisalon valmentamasta Memphis Grizzliesistä. Hän on ehtinyt pelata uudessa seurassaan kolme ottelua tehden keskimäärin 22,3 pistettä ottelua kohti.