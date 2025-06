Nico Rosberg suorana: F1-tähti tarvitsee psykologin apua

Nico Rosbergin mukaan McLarenin Lando Norrisin kannattaisi hakea apua psykologilta.

Norris on MM-sarjassa toisena, mutta viime aikoina häneltä on nähty ratkaisevia virheitä, etenkin kun paine on ollut kovaa. Barcelonan aika-ajoissakin Norris sortui viimeisellä vedollaan yliyrittämiseen.

– Lando yritti liikaa ensimmäisestä mutkasta eteenpäin. Hän meni leveäksi sekä ja pois ajolinjalta, joiden tuloksena hän tippui alaspäin, Rosberg sanoo Gpblogin mukaan.

– Häneltä on nähty kerta toisensa jälkeen pieniä virheitä, kun paine on kovimmillaan.

Rosbergin mukaan Norrisin pitäisi turvautua psykologian apuun, kuten hän itsekin teki urallaan.

– En tiedä onko Landolla henkinen valmentaja, tai työskenteleekö hän psykologin kanssa, mutta hänen pitäisi ehdottomasti, koska sitä kautta voi saada paljon.

– MInä tein yhteistyötä psykologin kanssa, jotta ymmärtäisin parhaan lähestymistavan ajamiseen. Tein kahden tunnin session joka toinen päivä, kun valmistauduin kauteen. Se oli paljon vaikeampaa kuin fyysinen harjoittelu. Se oli uskomattoman vaikeaa ja erittäin arvokasta.

Norris on voittanut tällä kaudella kaksi kisaa, kauden avauksen Australiassa ja viimeisimmän Monacossa. Barcelonan kisaan hän lähtee toisesta ruudusta tallikaverinsa Oscar Piastrin takaa.