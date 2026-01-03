Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers kaatoi Florida Panthersin selvin lukemin 5–1, kun joukkueet kohtasivat ulkoilmaottelussa Miamissa.
Ottelun kirkkaimpana tähtenä loisti Rangersin ruotsalaishyökkääjä Mika Zibanejad, joka teki kolme maalia ja kirjautti kaksi syöttöpistettä.
NHL:n mukaan Zibanejadista tuli samalla ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt hattutempun NHL Winter Classic -ulkoilmaottelussa. Hattutemppu oli hänelle NHL-uran yhdeksäs.
Rangersin riveistä vauhdissa oli lisäksi Artemi Panarin, joka viimeisteli Rangersin kaksi muuta maalia.
Panthersin ainokaisen teki Sam Reinhart.