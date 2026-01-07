Winnipeg Jetsin Haydn Fleury paiskautui taklauksesta päätylaitaan. Kanadalaispuolustaja on viety sairaalaan kauhistuttavan tilanteen jälkeen.
Haydn Fleury pelasi avauserässä kiekkoa ylöspäin Winnipeg Jetsin puolustusalueella, kun Vegas Golden Knightsin Keegan Kolesar taklasi hänet jään pintaan.
Fleury liukui vauhdilla niskoiltaan päin päätylaitaa ja jäi jäähän tuskaisena.
Koko Jetsin joukkue luisteli pian hänen vierelleen tueksi. Fleury kuljetettiin paareilla ulos kaukalosta. Yleisö taputti hänelle seisaaltaan.
29-vuotias puolustaja kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän viettää Jets-päävalmentaja Scott Arnielin mukaan koko yön. Jets tiedotti, että Fleury oli täysin tietoinen ja pystyi liikuttamaan raajojaan.
Fleury on pelannut NHL-urallaan pudotuspelit mukaan lukien 350 ottelua. Tämä on hänen toinen kautensa Winnipegissä.
Vierasjoukkue Vegas voitti ottelun jatkoajalla 4–3.