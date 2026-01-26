Mikael Granlund nappasi kaksi syöttöpistettä, kun Anaheim Ducks jatkoi voittoputkensa jo seitsemän ottelun mittaiseksi.
Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund oli suuressa roolissa, kun Anaheim Ducks kaatoi vieraissa Calgary Flamesin jatkoajalla lukemin 4–3. Granlund oli syöttämässä Ducksin osumista kahta ensimmäistä.
Molemmissa maaleissa Granlund teki näyttävän suorituksen. Ensimmäisessä osumassa suomalainen veivasi harhautuksillaan vastustaja tähden Nazem Kadrin vipuun laidan lähellä ja tarjoili sitten maalin eteen.
Toisessa Ducks-maalissa Granlund tarjoili pelikaverilleen nappisyötöllään avopaikan, josta ei voinut enää erehtyä.
Katso Granlundin suoritukset artikkelin yllä olevalta videolta!
Kummastakin Granlundin tarjoilusta pääsi nauttimaan tulokashyökkääjä Beckett Sennecke, joka täydensi hattutemppunsa jatkoajan ratkaisumaalilla. 18 osumaa tällä kaudella iskenyt Sennecke taistelee tiukasti NHL:n tulokkaiden maalipörssin voitosta Oliver Kapasen kanssa.
Voitto oli Anaheimille jo seitsemäs perättäinen. Läntisen konferenssin joukkueista Ducksilla on kuudenneksi eniten pisteitä.
Muista suomalaisista pisteille pääsivät syötöt mieheen keränneet Coloradon Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta, kun Avalanche kaatoi vieraissa Toronto Maple Leafsin 4–1.
Seattle Krakenin Eeli Tolvanen nappasi syöttöpisteen, kun Kraken kukisti kotonaan New Jersey Devilsin 4–2.
Florida Panthersin Eetu Luostarinen ja Anton Lundell puolestaan auttoivat syöttöpisteillään joukkueensa 5–1-voittoon Chicago Blackhawksista.