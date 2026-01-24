NHL-tulokas Lenni Hämeenaho avasi maalitilinsä NHL:ssä, kun hänen edustamansa New Jersey Devils voitti Vancouver Canucksin maalein 5–4.
Kolmannen NHL-pelinsä pelannut Hämeenaho onnistui heti pelin alkuminuuteilla. 21-vuotias suomalainen oli ahnaana irtokiekossa ja tuikkasi pelivälineen ohi Vancouver-vahti Kevin Lankisen.
Maali oli Hämeenaholle hänen NHL-uransa ensimmäinen.
Toisessa erässä Hämeenaho sai myös ensimmäisen syöttöpisteensä, kun Cody Glass ohjasi suomalaisen laukauksen verkkoon vieden New Jerseyn jo 3–0-johtoon.
New Jersey voitti ottelun lopulta 5–4. Hämeenaho valittiin ottelun kakkostähdeksi.
Lankinen torjui Vancouverin tolppien välissä 19 laukausta.