– Minusta Leevi teki joitain hyviä torjuntoja, mutta minusta sinun täytyy pystyä tekemään enemmän kuin kymmenen torjuntaa voittaaksesi pelin, Sanderson tokaisi TSN:n haastatteluvideolla.

Montreal-kotitappion jälkeen Senators-pelaaja Jake Sandersonilta kysyttiin joukkueen maalivahtipelistä.

Meriläinen on saanut kantaa Senatorsissa isoa vastuuta ykkösmaalivahti Linus Ullmarkin jouduttua sivuun henkilökohtaisten syiden takia. Voittojakin on tullut, mutta joukkue on silti hävinnyt viisi viimeisestä seitsemästä ottelustaan.

Maalivahti Leevi Meriläinen tietää varmasti itsekin, etteivät hänen viime aikojen NHL-pelinsä ole menneet putkeen, mutta joukkuekavereiltaan hän tuskin osasi odottaa julkista arvostelua.

– Jos joukkue on antanut vastustajalle 12 laukausta, kun ottelua on jäljellä kuusi minuuttia, ei valmentajana voi paljon enempää pyytää.