Maalivahti Leevi Meriläinen tietää varmasti itsekin, etteivät hänen viime aikojen NHL-pelinsä ole menneet putkeen, mutta joukkuekavereiltaan hän tuskin osasi odottaa julkista arvostelua.
Meriläisen seura Ottawa Senators koki lauantain NHL-kierroksella 5–6-jatkoaikatappion Montreal Canadiensille.
23-vuotias suomalaisvahti torjui ottelussa vain 13 laukausta 19:stä. Torjuntaprosentiksi tuli heikko 68,4.
Meriläinen on saanut kantaa Senatorsissa isoa vastuuta ykkösmaalivahti Linus Ullmarkin jouduttua sivuun henkilökohtaisten syiden takia. Voittojakin on tullut, mutta joukkue on silti hävinnyt viisi viimeisestä seitsemästä ottelustaan.
Montreal-kotitappion jälkeen Senators-pelaaja Jake Sandersonilta kysyttiin joukkueen maalivahtipelistä.
– Minusta Leevi teki joitain hyviä torjuntoja, mutta minusta sinun täytyy pystyä tekemään enemmän kuin kymmenen torjuntaa voittaaksesi pelin, Sanderson tokaisi TSN:n haastatteluvideolla.