NHL:ssä pelaava Dallas Stars on nostanut suomalaishyökkääjä Arttu Hyryn takaisin NHL-miehistöönsä.
Dallas ilmoitti asiasta sunnuntaina.
24-vuotias Hyry pelasi helmi-maaliskuun vaihteessa neljä peliä NHL:ssä, mutta joutui torstaina takaisin farmiin.
AHL:ssä peli kulki heti, sillä oikealta ampuva suomalainen iski sunnuntain vastaisena yönä kaksi maalia Chicago Wolvesin verkkoon.
Tehoillan jälkeen Hyryn tie vei takaisin NHL-kaukaloihin.
Toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Hyry on tehnyt tällä kaudella AHL:ssä 19 pistettä 27 ottelussa. NHL:ssä pistetili on vielä avaamatta.