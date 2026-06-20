Yhdysvaltain ja Iranin tapaaminen Sveitsissä näyttäisi olevan askelen lähempänä toteutumista.
Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff on parhaillaan matkalla Sveitsiin, kertoo Axios.
Axiosin lähteen mukaan myös Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi suunnittelee matkustavansa Sveitsiin tänään, mutta suunnitelma saattaa vielä muuttua.
Valkoinen talo ei ole kommentoinut tarkemmin Witkoffin matka-agendaa.
Mikäli molemmat osapuolet saapuvat paikalle, olisi se merkki valmiudesta aloittaa pysyvään aselepoon tähtäävät tekniset neuvottelut.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tunnettu vävy Jared Kushner on Axiosin mukaan jo paikalla Sveitsissä.
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Mutkia matkassa aiemmin
Alun perin Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen oli määrä keskustella Iranin edustajien kanssa Sveitsissä jo eilen perjantaina, mutta tuolloin tapaaminen