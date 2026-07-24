Iranin kerrotaan hylänneen Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen.
Yhdysvaltalaisen New York Times -lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt.
Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat.
Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus.
Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzinsalmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta.
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