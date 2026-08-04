Supermalli Heidi Klum ja muusikko Tom Kaulitz avioituivat vuonna 2019.

Huippumalli Heidi Klum, 53, ja muusikko Tom Kaulitz, 36, ovat olleet naimisissa seitsemän vuotta.

Klum jakoi Instagramissa videon, jonka myötä pääsee kurkistamaan pariskunnan vihkiseremoniaan Italiassa. Kaulitzille annetaan videolla lupa suudella morsianta, ja hän yhtyy Klumin kanssa intohimoiseen pusutteluun.

Kaulitz on Tokio Hotel -yhtyeen kitaristi, joten on luontevaa, että videon taustalla soi yhtyeen Chateau-kappale.

Alta voit katsoa Heidi Klumin jakaman videon.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Klum oli pukeutunut upeaan olkaimettomaan iltapukuun ja valkoiseen huntuun, kun taas Kaulitzilla oli yllään valkoinen puku.

Klum toivottaa kuvatekstissä lukuisten sydämien saattelemana rakkaallensa hyvää vuosipäivää.