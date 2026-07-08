Yhdysvallat iskee taas Iraniin.

Yhdysvaltain armeija on aloittanut uusimmat iskunsa Iraniin, kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom X-viestipalvelussa myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.

Yhdysvaltain mukaan iskujen tavoitteena on heikentää Iranin kykyä uhata vapaata merenkulkua Hormuzinsalmella.

Samaan aikaan Iranista alkoi tihkua tietoa räjähdyksistä ja sähkökatkoista osassa maata. Räjähdyksiä oli kuultu CNN:n mukaan ainakin lähellä Bandar Abbasin ja Sirikin rannikkokaupunkeja.

Iranilaismedia Nournewsin siteeraamien sotilaslähteiden mukaan Iranin joukot aikovat vastata pian "massiivisella" iskulla alueella sijaitseviin Yhdysvaltain armeijan tukikohtiin.

Trump varoitti etukäteen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi vain tunteja ennen iskuja Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa, että maa aikoo iskeä Iraniin "kovaa" tulevana yönä.

Hieman tätä ennen Trump oli ilmoittanut, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa. Trump kuvaili neuvotteluja Iranin kanssa aiemmin pelkäksi ajanhukaksi.