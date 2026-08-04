Lionel Messi lahjoitti huomattavan summan.
Madridin itsehallintoalueen puheenjohtaja Isabel Díaz Ayuso kertoo Lionel Messin tehneen 80 000 euron lahjoituksen.
Jalkapallotähden antama rahasumma on kohdistettu Madridissa viime aikoina riehuneiden maastopalojen tuhojen korjaamiseen.
– Haluan kiittää häntä ja sanoa, että me madridilaiset odotamme, että saamme ottaa hänet pian vastaan, jotta voimme antaa hänelle ansaitsemansa suosionosoitukset, Isabel Díaz Ayuso kirjoitti sosiaalisessa mediassa tiistaina julkaisemassaan viestissä.
Messi edusti Espanjassa aikoinaan pitkään FC Barcelonaa. Nykyään argentiinalaissuuruus pelaa Yhdysvalloissa Inter Miamissa.
Neljän vuoden takainen maailmanmestari oli johdattamassa Argentiinaa tämän kesän MM-turnauksessa hopealle.