Raju helle surmaa eläintarhan asukkeja Tokiossa.
Tokiolaisessa eläintarhassa on tapahtunut tragedia. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan jo kolme Taman eläintarhassa asuvaa leijonaa on kuollut lyhyen ajan sisällä.
Eläinlääkärit uskovat, että kissaeläimet kuolivat lämpöhalvaukseen.
Yleisradion mukaan eläintarhan yhteensä 16 leijonasta kymmenen alkoi oirehtia heinäkuun puolivälissä. Osa eläimistä ei kyennyt enää seisomaan ja sairastuneet leijonat menettivät ruokahalunsa.
Eläintarhan henkilökunta yritti viilentää ja hoitaa leijonia, mutta kolmevuotias naaras kuoli heinäkuun 28. päivä. Sittemmin kaksi muutakin leijonaa on kuollut, joista viimeisimpänä 15-vuotias naaras elokuun toisena päivänä.
Ruumiinavauksien mukaan kuolleet leijonat ovat kärsineet nestehukasta ja usean elimen samanaikaisesta pettämisestä. Kolmea leijonaa hoidetaan edelleen.
Japanissa ja muualla Aasian itäosissa on kärsitty viime aikoina ennätyshelteistä. Lämpötila Japanissa on ylittänyt ajoittain 40 astetta.