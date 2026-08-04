Sisäministeri Mari Rantasen mukaan myös Suomi vie viestin EU:n sisäministerien kokoukseen. Katso suorana Rantasen tiedotustilaisuutta.
EU:n sisäministerit kokoontuivat tänään keskustelemaan Espanjan Ceutaan kohdistuneesta poikkeuksellisesta siirtolaisvyörystä ja sen taustoista.
Suomea kokouksessa edusti sisäministeri Mari Rantanen (ps.). Rantanen kommentoi sisäministerikokouksen antia Säätytalolla kello 14.
Rantanen kertoi aikaisemmin MTV Uutisille, että Espanjalta odotetaan kokouksessa lisätietoja siitä, mikä sai kymmenettuhannet ihmiset pyrkimään Marokosta Ceutaan muutaman päivän aikana.
– Tänään kokouksessa saadaan mahdollisesti Espanjalta lisätietoa asiasta, Rantanen sanoi MTV Uutisille aamulla ennen kokousta.
Kaikki keinot käyttöön
Rantasen mukaan Suomen viesti kokouksessa on, että EU:n ulkorajojen valvonnasta on pidettävä kiinni.
– Muuten koko Schengen-järjestelmä ei voi toimia, Rantanen toteaa.
Rantasen mukaan jäsenvaltioilla ja EU:lla tulee olla käytössään kaikki keinot rajaturvallisuuden varmistamiseksi. Rantanen nostaa esiin myös tarpeen kehittää turvapaikkajärjestelmää.
– Meidän täytyy katsoa sellaisia toimia, joilla kehitetään mahdollisuuksia toteuttaa turvapaikkaprosessit turvallisissa kolmansissa maissa ja samoin suojelun antaminen, hän sanoo.
Aikaisemmin Rantanen kertoi kannattavanta Espanjan Schengen-sopimuksen katkaisemista. MTV Uutisten aikaisemmassa haastattelussa