Kansainvälinen lentopalloliitto FIVB tiedotti tiistaina, että Venäjän miesten ja naisten maajoukkueet palaavat kansainvälisiin kilpailuihin vuoden 2027 Kansojen liigassa. Samalla joukkuemäärä kasvaa vuoden ajaksi 19 joukkueeseen, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi saa pitää paikkansa sarjassa.

Se tarkoittaa myös sitä, että Slovenia naiset saavat Suomen miesten ohella pitää ansaitsemansa paikan. Suomi ja Slovenia olivat maailmanrankingissa korkeimmalle sijoittuneet maat, jotka eivät pelanneet päättyneellä kaudella Kansojen liigassa ennen Venäjän palauttamista takaisin.

Suomen miesten lentopallomaajoukkue on nyt siis ensimmäistä kertaa mukana Kansojen liigassa, joka kokoaa vuosittain kaikki parhaat lentopallomaat yhteen. Suomi on pelannut Kansojen liigan edeltäjässä, Maailmanliigassa, vuosina 1993 ja 2006-2017. Kansojen liiga alkoi vuonna 2018.

– Tämä on todella tärkeä askel meille ja koko suomalaiselle lentopallolle. Joukkue on ansainnut paikkansa urheilullisin perustein, ja oli meille erittäin tärkeää varmistaa, että tämä myös toteutuu. Olemme käyneet asiasta aktiivista keskustelua FIVB:n kanssa, ja olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun, Lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna sanoi liiton tiedotteessa.

– Kansojen vie meidät vuosittain maailman parhaiden maajoukkueiden joukkoon. Se tarjoaa pelaajillemme ja koko suomalaiselle lentopallolle valtavan mahdollisuuden kehittyä ja samalla kasvattaa lajin kansainvälistä kilpailukykyä, kiinnostavuutta ja näkyvyyttä Suomessa, Inna totesi.