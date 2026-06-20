Israelin ja Hizbollahin välinen tulitauko kesti vain tunteja ennen kuin Israelin kerrottiin jo iskeneen Libanoniin.
Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan viisi ihmistä on kuollut Israelin lauantaina Etelä-Libanoniin tekemissä iskuissa.
Libanonilainen NNA-uutistoimisto raportoi Israelin iskeneen yli kymmeneen kohteeseen Etelä-Libanonissa vuorokaudenvaihteesta aina lauantaiaamuun asti. Sen mukaan uhreja oli yhteensä kolmessa eri kaupungissa.
Israel ja äärijärjestö Hizbollah solmivat perjantaina aselevon. Myös Libanonin ja Israelin välillä on ollut aselepo huhtikuusta lähtien.
Libanonin presidentti Joseph Aoun vaati aiemmin kattavaa aselepoa Israelin kanssa, jotta neuvottelut maiden välillä voivat jatkua.