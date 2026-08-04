Miten päättyivät valtiovarainministeriön budjettineuvottelut? Riikka Purra astuu kameroiden eteen kertomaan lopputuloksesta noin kello 16.30.

Valtiovarainministeriö on tänään neuvotellut ensi vuoden budjettiesityksestä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) johdolla.

Purra on korostanut, että vaikka talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa, se ei vähennä julkisen talouden sopeutustarvetta tai lisää mahdollisuuksia uusiin menoihin.

Tiedotustilaisuudessaan Purra sanoo, että yleinen tunnelma on erilainen, koska ensimäistä kertaa tällä hallituskaudella näkyy positiivisia asioita. Hän kuitenkin korostaa, että se ei vielä näy julkisessa taloudessa.

Purra toteaa, että kasvu on laaja-alaista.

Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvottelu-urakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin.

– Murheenkryyni on yhä työttömyys, sen Kohenemista joudutaan odottamaan, Purra sanoo.

Purran mukaan korkea työttömyys hidastaa ansioverotulojen kasvua. Hän sanoo, että toisaalta työttömyysmenot rasittavat toisella puolelle.

Purra myös kehuu hallituksen tekemiä veroalennuksia, jotka parantavat kotitalouksien ostovoimaa.

Purran mukaan säästökuuri jatkuu.

Katso suorana Purran kommentit neuvottelujen päätteeksi. Purran tiedotustilaisuuden odotetaan alkavan kello 16.30.