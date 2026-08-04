Miitta Sorvali kommentoi puolisonsa Kari Sorvalin kuolemaa Iltalehdelle.

Tiistaina uutisoitiin näyttelijä Kari Sorvalin kuolleen 74-vuotiaana 20. kesäkuuta. Kari Sorvalin leski, näyttelijä Miitta Sorvali kertoo edesmenneen puolisonsa elämän viimeisistä ajoista ja tämän kuolemasta Iltalehden haastattelussa.

– Hän sai olla viimeiset neljä kuukautta ihan täällä kotona, mistä olemme kiitollisia. Hän sairasti pitkäaikaisesti ja lopulta kuoli, Miitta kertoo IL:lle.

– Olemme kiitollisia, että saimme olla loppuun asti hänen kanssaan. Hän sai kuolla kotona, kuten oli toivonut, ja läheistensä läsnä ollessa, hän jatkaa.

Miitta Sorvalin mukaan Kari Sorvali sai kuolla kotonaan, kuten oli toivonut./All Over Press

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Miitan mukaan Karin hautajaiset järjestettiin läheisten kesken. Hän kuvaa edesmenneen puolisonsa saaneen hienot ja vanhanaikaiset hautajaiset. Kari haudattiin Hietaniemen hautausmaalle.