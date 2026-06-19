Diplomaattilähteen mukaan Israel ja Hizbollah ovat sopineet tulitauosta.
CBS Newsin mukaan, diplomaattilähde on sanonut, että Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet tulitauosta Libanonissa. Asiasta kertoi aiemmin uutistoimisto Reuters.
Tulitauko oli määrä alkaa tänään kello 16 paikallista aikaa, eli kello 16 myös Suomen aikaa.
Israelin iskut koettelevat Yhdysvaltojen ja Iranin neuvotteluja rauhanprosessissa.
Tapaaminen peruuntui Yhdysvaltojen ja Iranin väliltä tältä päivältä. Maiden piti keskustella tänään Sveitsissä rauhanprosessin eteenpäin viemisestä.
Taistelut Libanonissa ovat jatkuneet siitä huolimatta, että vastikään allekirjoitetussa aiesopimuksessa edellytetään sotatoimien lopettamista myös siellä. Viimeksi tänään Israel kertoi tappaneensa kymmeniä ihmisiä Hizbollahiin kohdistetuissa iskuissa Etelä-Libanonissa.