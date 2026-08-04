EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaavan komissaarin mukaan Ceutan tapahtumia vauhdittivat salakuljetusverkostot ja sosiaalisen median disinformaatio.

Euroopan Unioni on tarjonnut Espanjalle apua Ceutassa ulkorajan suojelun vahvistamiseksi, kertoo EU:n sisä- ja muuttoliikeasioista vastaava komissaari Magnus Brunner uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuki sisältää myös hätäluonteista rahoitusapua.

Espanjaan kuuluvalle Ceutalle saapui muutamassa päivässä kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista suurin osa on palannut tai palautettu Marokkoon.

Brunnerin mukaan Ceutan tapahtumat saivat vauhtia rikollisten salakuljetusverkostojen toiminnasta ja sosiaalisessa mediassa levinneestä disinformaatiosta.

Brunner sanoi, ettei hän tässä vaiheessa voinut kommentoida Marokon roolia, sillä tutkinta on kesken.

Espanja palauttanut 70 000 siirtolaista

Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista.



Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista.



Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska kommentoi asiaa iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen.

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