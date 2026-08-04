Torikauppias pakeni henkensä edestä häntä jahdannutta venäläisdroonia.
Ukrainan Hersonin aluehallinnon julkaisemalla videolla näkyy, kuinka drooni jahtaa torikauppiasta, joka yrittää paeta sitä juoksemalla pakettiauton ympäri Ukrainan Hersonissa.
Video näyttää, kuinka drooni seuraa miehen liikkeitä. Lopulta se syöksyy häntä kohti ja räjähtää.
Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha tuomitsi iskun ja kuvaili sitä Venäjän tekemäksi sotarikokseksi. Hänen mukaansa droonin ohjaaja kohdisti iskunsa tarkoituksellisesti siviiliin.
Lue myös: Ukraina: Venäjän iskut surmasivat kaksi lasta ja vanhuksen
Ukrainan viranomaisten mukaan tapaus sattui 4. elokuuta. Viranomaisten mukaan 52-vuotias torikauppias haavoittui iskussa, mutta selvisi hengissä.
Reuters on vahvistanut kuvauspaikan satelliitti- ja arkistokuvien perusteella, mutta ei ole pystynyt riippumattomasti vahvistamaan tapahtuman tarkkaa ajankohtaa eikä osapuolten väitteitä