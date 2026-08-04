Toinen alaikäisistä loukkaantui vakavasti, mutta ei hengenvaarallisesti.
Kaksi alaikäistä loukkaantui laittomassa mopomiitissä Seinäjoella viikonloppuna, kertoo Etelä-Pohjanmaan poliisi.
Loukkaantumiset tapahtuivat lauantaina 1. elokuuta Seinäjoen Trukkiväylällä, jonne oli kokoontunut satoja nuoria laittomaan mopomiittiin.
Poliisin tietojen mukaan alaikäinen kevytmoottoripyörän kuljettaja oli ajanut takapyörällä etupyörä ilmassa. Kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä.
Kevytmoottoripyörä jatkoi kulkuaan vastaantulevan liikenteen puolelle ja törmäsi alaikäiseen mopon kuljettajaan, joka sai törmäyksessä vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui lievemmin.
Poliisi tutkii kevytmoottoripyörän kuljettajan toimintaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin lisäksi ajokieltoon.
Poliisi kertoo saaneensa viikonlopun aikana eri puolita Pohjanmaan poliisilaitoksen aluetta tietoja myös muista laittomista mopomiiteistä. Poliisi muistuttaa, että ilmoittamattomat ja vaaralliset mopomiitit eivät ole sallittuja.
Poliisi kuitenkin muistuttaa, että mopomiitit täyttävät usein kokoontumislain mukaisen yleisötilaisuuden tunnusmerkit