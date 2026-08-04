Meksikon Liga MX:n jalkapallo-ottelussa Cruz Azulin ja Atlanten välillä oikeutta jakaneet erotuomarit syyttävät poliisia uhkailusta ja pahoinpitelystä.

Itse Aztecalla pelattu ottelu meni rauhallisissa merkein, mutta sen jälkeen nähtiin merkillinen tapahtumasarja. Toimittaja Alejandra Benitez julkaisi sosiaalisessa mediassa useita videoita, joissa näkyy areenan ulkopuolella suuri poliisijoukko. Videoissa näkyy myös, kuinka poliisit riitelevät erotuomareiden kanssa sekä pysähtyneen auton sisällä että sen ulkopuolella.

Record -lehti kertoo, että yhteenoton aikana yksi avustavista erotuomareista soitti apua ja teki ilmoituksen poliisien väkivallasta ja uhkailusta.

– Hän sanoi ampuvansa minua virka-aseellaan. Hän kuristaa parhaillaan Uber-kuljettajaamme, hän potki autoa ja veti pistoolinsa esiin, erotuomari sanoi videolle tallentuneessa puhelinkeskustelussa.

Erotuomari Abraham Quirarte yritti rauhoittaa tilannetta huutamalla, että he tuomitsivat ottelun. Vielä on epäselvää, mikä laukaisi tilanteen.