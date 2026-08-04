Poika ei "halunnut päästää irti" äidistään, vaan säilytti vainajaa pakastimessa. Samaan aikaan hän nosti äitinsä eläkkeet ja etuudet.

Britanniassa Porthcawlin kaupungissa asuva kuusikymppinen mies on tuomittu vankilaan hänen salattuaan iäkkään äitinsä kuoleman viranomaisilta.

Asiasta kertovat muun muassa paikallinen poliisi ja The Guardian.

Christopher Phillips oli äitinsä kuoleman jälkeen jatkanut äidilleen määrättyjen reseptilääkkeiden noutamista. Samaan aikaan Phillips nosti säännöllisesti myös äitinsä eläkkeet ja etuudet.

Kuva: Etelä-Walesin poliisi

Puolustuksen mukaan Smith oli ollut hyvin läheinen äitinsä kanssa, ja toiminut tämän hoivaajana vuodesta 2008 saakka.

Poika harhautti viranomaisia kertomalla, ettei äiti halunnut mennä lääkärikäynneille tai käydä tutkimuksissa.

Äidin vuonna 2023 tapahtuneesta kuolemasta alkanut kujajuoksu päättyi viimein tämän vuoden helmikuussa, jolloin poliisi saapui asunnolle tarkistamaan äidin tilaa. Lääkärit olivat tehneet iäkkäästä rouvasta huoli-ilmoituksen.

Christopher Phillips väitti poliiseille äitinsä olleen tapaamassa serkkuja Lontoossa, muttei suostunut antamaan tarkempia tietoja tämän olinpaikasta.

Pian konstaapelit löysivät pakastimen, jonka päälle oli asetettu kukkia.

Paikalla oli myös syntymäpäiväkortti, jossa luki "Äidille, Christopherilta ja Tinalta."

Tinalla viitattiin perheen jo edesmenneeseen koiraan.

Herkässä tilassa

Mies vietti säännöllisesti aikaa vainajan vierellä kertoen pakastimessa olleelle ruumiille muun muassa televisio-ohjelmien juonenkäänteistä ja hevoskilpailuista.