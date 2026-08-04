400 metrin aitajuoksija Kristiina Halosen kilpailukausi päättyi harjoituksissa sattuneeseen kaatumiseen. Halosen vammat vaativat leikkauksen ja pitkän kuntoutuksen.

Halonen kertoi asiasta Suomen Urheiluliiton tiedotteessa. Loukkaantuminen oli sattunut hieman ennen Kalevan kisoja eli noin kaksi viikkoa sitten.

– Olin harjoittelemassa. Tein alkuverryttelyssä aitadrilliä ja kaaduin. Siinä meni oikeasta jalasta poikki eturistiside ja sivuristiside, kierukka repesi, ja samalla tuli kahdesti patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaan meno, Halonen kertoi.

– Ihan heti ei voinut mennä leikkaukseen. Jalkaa piti ensi kuntouttaa, saada liikelaajuudet ja lihasvoimat jollakin tavalla palautettua ja turvotus pois, jotta leikkauksen lopputulos on parempi, Halonen jatkoi.

Halosella oli jo pitkin talvea terveyshuolia, mutta se koheni Kalevan kisoja edeltäneiden viikkojan aikana. Nyt kuitenkin on edessä noin vuoden kuntoutus.

– Minulla olisi ollut paikka Birminghamin EM-kisoihin, ja olin alustavasti ajatellut, että juoksen Kalevan kisat, ja katson sitten, lähdenkö EM-kisoihin, Halone totesi.

Halonen on ollut kaksi kertaa Suomen joukkueessa MM- ja EM-joukkueessa. Hän on voittanut Kalevan kisoisa yhden mestaruuden ja kolme muuta mitalia ja on 400 metrin kaikkien aikojen suomalaislistalla kuudentena ajalla 55,32.