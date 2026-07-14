Yhdysvallat suoritti viiden tunnin operaatioon kohteisiin eri puolilla Irania.
Yhdysvallat iski jälleen uudella iskujen sarjalla Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa varhain tiistaina.
Yhdysvallat kertoi saaneensa iskut päätökseen noin kello aamuviideltä Suomen aikaa.
Yhdysvaltain keskuskomento Centcomin mukaan armeija iski viiden tunnin operaation aikana sotilaallisiin kohteisiin ympäri Irania, kuten Būšehriin, Chah Bahariin, Jāskiin, Konarakiin, Abu Musaan ja Bandar Abbasiin.
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Centcomin mukaan yli 50 000 armeijan jäsentä on tällä hetkellä sijoitettuina Lähi-itään.
Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskuilla muun muassa pyritään heikentämään Iranin kykyä hyökätä siviilejä ja kauppalaivoja vastaan Hormuzinsalmella.
Kyse on jo kolmannesta yöstä peräjälkeen, kun Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin. Iran on aiemmin vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella.
Iran iski takaisin Bahrainissa
Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran iski takaisin, ja sen iskut kohdistuivat asevarastoihin, satelliittiviestintäkeskukseen ja Yhdysvaltain joukkojen asuinrakennukseen Bahrainin Juffairin tukikohdassa.
Iranin vallankumouskaartin mukaan yhteistyö ”aggressiivisen vihollisen” kanssa Hormuzinsalmessa viivästyttää meriväylän uudelleen avaamista ja aiheuttaa maailmanlaajuisen energiakriisin.