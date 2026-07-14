Iranin vallankumouskaartin mukaan yhteistyö ”aggressiivisen vihollisen” kanssa Hormuzinsalmessa viivästyttää meriväylän uudelleen avaamista ja aiheuttaa maailmanlaajuisen energiakriisin.

Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran iski takaisin, ja sen iskut kohdistuivat asevarastoihin, satelliittiviestintäkeskukseen ja Yhdysvaltain joukkojen asuinrakennukseen Bahrainin Juffairin tukikohdassa.

Poliisi otti kaksi kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia

Sopimus yhä mahdollinen

Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa.