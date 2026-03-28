Puolalainen Piotr kertoo CNN:lle avoimesti, kuinka huumaa ja raiskaa vaimoaan. Hän ei ole ainoa, vaan osa netin unipornoyhteisöä.

Miehet jakavat netissä toisilleen vinkkejä, kuinka huumata ja raiskata oma puoliso sekä videoita kuvaamistaan raiskauksista. Asia selviää yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n selvityksestä.

Iso osa ilmiötä on niin kutsuttu "uniporno", jossa mies tekee seksuaalista väkivaltaa nukkuvalta näyttävälle kumppanilleen. Tapahtumia kuvataan jopa livelähetyksinä maksua vastaan.

Keskusteluja huumausraiskauksista käydään muun muassa viestipalvelu Telegramin anonyymissä Zzz-ryhmässä. Siellä jaetaan vinkkejä, millaisia aineita kumppanin huumaamiseen kannattaa käyttää – ja myös kaupitellaan niitä.

Ilmiö purskahti esiin Ranskassa

Ranskalainen poliitikko Sandrine Josso kutsuu nettiyhteisöä "raiskausakatemiaksi", jossa miehet opettavat toisilleen kaikkea mahdollista raiskaamisesta.

Jossolla on asiasta omakohtaista kokemusta, sillä entinen ranskalaissenaattori Joel Guerriau huumasi hänet, jotta voisi käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Guerriau sai vuonna 2023 tapahtuneesta rikoksesta neljän vuoden tuomion tammikuussa.

CNN kytkee unipornoilmiön toiseen Ranskaa järkyttäneeseen tapaukseen, jossa Dominique Pelicot ja 50 muuta miestä saivat syytteet Pelicot’n silloisen vaimon Gisèlen huumaamisesta ja raiskaamisesta. Yhteensä 70 miehen kerrotaan raiskanneen Gisèle Pelicot’n yli 200 kertaa.