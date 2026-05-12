Vapun mielenosoitusten tapahtumat Tampereella ovat herättäneet laajaa keskustelua.
Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan.
Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia.
Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta "ilmeisestä tarkoituksesta" on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen.
Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kirjoittaa blogissaan, että "oikeus peittää kasvot ei aja muiden ihmisten turvallisuuden edelle".
– Hyvistä ja ylevistä tavoitteista huolimatta naamioitumista voidaan käyttää myös lainvastaisen toiminnan edistämiseen ja jopa rikosten tekemiseen, Heikinheimo kirjoittaa.
Poliisi tutkii kolmea erillistä pahoinpitelyä Tampereella vappuna liittyen vapunpäivän mielenosoituksiin.