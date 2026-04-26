15-vuotias ruotsalaispoika painosti 13-vuotiaan pojan satuttamaan itseään netin välityksellä. Ruotsalaisdokumentissa vanhemmat kertovat järkyttävistä tapahtumista.
MTV Katsomossa julkaistussa ruotsalaisdokumentissa Kultti 764 – lapset, jotka haluavat tappaa syvennytään äärimmäisen vaaralliseen ja väkivaltaiseen nettiyhteisöön, josta myös Suomen poliisi on varoittanut.
Yhteisö nousi puheenaiheeksi Ruotsissa vuosina 2024 ja 2025 tapahtuneiden puukkohyökkäysten jälkeen. Tekijät olivat alle 15-vuotiaita poikia ja molemmilla oli kytköksiä 764-verkostoon.
Toinen uhri oli 55-vuotias koiraa ulkoiluttanut nainen ja toinen 80-vuotias mies. Tekijät kuvasivat hyökkäyksensä ja jakoivat ne verkossa.
– Tällainen materiaali on hyvin leimallista, mitä tulee näihin toimintatapoihin, joita 764 ja No Lives Matter käyttävät. He kuvaavat ja dokumentoivat tekonsa itse, kertoo Expon toimittaja Erik Glaad dokumentissa.
Saatanalliseksi uusnatsikultiksi kuvailtu 764-verkkoyhteisö houkuttelee, manipuloi, kiristää ja pakottaa lapsia ja nuoria käyttämään väkivaltaa itseä ja muita kohtaan.
Ruotsalaisdokumentti avaa äärimmäisen julman verkoston toimintaa niin asiantuntijoiden kuin uhrien omaisten kautta.
