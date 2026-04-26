15-vuotias ruotsalaispoika painosti 13-vuotiaan pojan satuttamaan itseään netin välityksellä. Ruotsalaisdokumentissa vanhemmat kertovat järkyttävistä tapahtumista.

MTV Katsomossa julkaistussa ruotsalaisdokumentissa Kultti 764 – lapset, jotka haluavat tappaa syvennytään äärimmäisen vaaralliseen ja väkivaltaiseen nettiyhteisöön, josta myös Suomen poliisi on varoittanut.

Yhteisö nousi puheenaiheeksi Ruotsissa vuosina 2024 ja 2025 tapahtuneiden puukkohyökkäysten jälkeen. Tekijät olivat alle 15-vuotiaita poikia ja molemmilla oli kytköksiä 764-verkostoon.

Toinen uhri oli 55-vuotias koiraa ulkoiluttanut nainen ja toinen 80-vuotias mies. Tekijät kuvasivat hyökkäyksensä ja jakoivat ne verkossa.

– Tällainen materiaali on hyvin leimallista, mitä tulee näihin toimintatapoihin, joita 764 ja No Lives Matter käyttävät. He kuvaavat ja dokumentoivat tekonsa itse, kertoo Expon toimittaja Erik Glaad dokumentissa.