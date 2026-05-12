Britannian pääministeriä painostetaan eroamaan tehtävästään.

Britanniassa painostus pääministeri Keir Starmeria kohtaan on kasvanut sen jälkeen, kun työväenpuolue kärsi murskatappion viime viikon paikallisvaaleissa.

Yleisradioyhtiö BBC on laskenut, että maanantai-iltaan mennessä kaikkiaan yli 60 työväenpuolueen kansanedustajaa oli vaatinut pääministeriä joko eroamaan heti tai kertomaan, milloin voisi sen tehdä.

Starmer on pysynyt kannassaan, että hän ei aio erota. Selvää haastajaakaan ei ole noussut esiin.

Työväenpuolue menetti viime viikon vaaleissa liki 1 500 paikkaa. Vaalit voitti oikeistopopulistinen reformipuolue.