Autoilija ylitti suojatien punaisia päin, kun jalankulkijat olivat astumassa suojatielle.
Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein jakoi viestipalvelu X:ssä videon, jossa autoilija ajaa räikeästi päin punaisia Itäväylän ja Kehä I:n risteyksessä Helsingin Itäkeskuksessa.
Poliisiauton kameraan tallentuneessa videossa näkyy, kuinka autoilija ylittää suojatien samaan aikaan, kun jalankulkijoille on jo syttynyt vihreä valo, ja he ovat astumassa suojatielle.
– Punainen valo oli palanut n. 2,5 sekuntia kun ajoneuvo ohitti pääopastimen. 21 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta ja kortti hyllylle, Pasterstein kirjoittaa viestipalvelu X:ssä jakamansa videon saatetekstissä.
Vilkasliikenteinen Itäväylän ja Kehä I:n risteys on yksi Helsingin vaarallisimmista.
– Risteyksestä tulee jatkuvasti palautetta ja onnettomuuksiakin sattuu, ei ihme, Pasterstein kirjoittaa.
Poliisi arvioi sekunti- tai metriperustaisesti
Pasterstein on avannut MTV Uutisille aiemmin, että punaisia päin ajamisen vakavuutta arvioidaan joko sekunti- tai metriperusteisesti.
Rangaistuksen arviointiin poliisi käyttää sakotuskäytäntöjä yhdenmukaistavaa sakkokäsikirjaa, jossa on määritelty tietty sekuntimäärä 22–24 päiväsakolle.
22 päiväsakkoa on tyypillisesti raja, jonka jälkeen poliisi määrää kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon.