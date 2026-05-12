Porin Ässät on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen puolustaja Petteri Nikkilän, 33, kanssa.

Nikkilä on pelannut SM-liigassa urallaan 556 ottelua tehoin 44+193=237. Viimeiset kaksi kautta hän oli HPK:n kapteeni.

Nikkilän uran tähän mennessä paras kausi on ollut 2018–2019, jolloin hän voitti HPK:ssa Suomen mestaruuden, sai valinnan liigan tähdistöketjuun ja oli pudotuspelien tehokkain puolustaja.

– Petteri Nikkilä vahvistaa kokemuksellaan ja monipuolisuudellaan varmasti puolustustamme. Hän pystyy pelaamaan sekä yli- että alivoimaa ja on parhaimmillaan yleensä pelien kovetessa, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa.

Lue myös: Nuorten Leijonien luottopakki JYPin haaviin

Sekä HPK:n että Ässien kausi päättyi tänä keväänä puolivälieriin.