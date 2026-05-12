Toimenpidevirheet johtivat 12 sairaalan työntekijän karanteeniin.
Hollannissa on asetettu karanteeniin sairaalahenkilökuntaa, joka hoiti hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet.
Tartuntariski on sairaalan mukaan vähäinen, mutta karanteeni määrättiin varmuuden vuoksi.
Karanteeniin asetettiin kaikkiaan 12 sairaalan työntekijää. He hoitivat MV Hondius -risteilyalukselta evakuoitua potilasta Radboudin yliopistollisessa sairaalassa Hollannin itäosassa.
Hantaviruksen piinaama risteilyalus pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia matkustajien evakuoinnin päätyttyä.
