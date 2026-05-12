Kreikka ja Moldova yllättivät Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin harjoituksissa.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään ja lavalle nousevat myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekinheitin.

Maanantaisessa kenraaliharjoituksessa Lampenius ja Parkkonen onnistuivat MTV Uutisten toimittajien mukaan erinomaisesti. Kaksikko esiintyi myös ensimmäistä kertaa kansainvälisen median edessä.

Pian kenraaliharjoituksen jälkeen viisufanit julkaisivat tunnelmiaan eri sosiaalisen median alustoille.

Lampenius ja Parkkonen saavat postauksissa tasaista suitsutusta, mutta vähintäänkin yhtä paljon huomiota saavat Kreikka ja Moldova. Somepostausten mukaan Moldovan Satoshi kappaleella Viva Moldova! on yllättäjä.

Muun muassa Instagramissa ja viestipalvelu X:ssä hehkutetaan Moldovan esitystä.

– Moldova todella räjäytti potin. Selkeästi paras show ensimmäisessä semifinaalissa, yksi kirjoittaa.