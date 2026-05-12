Puolustaja Veeti Väisänen, 20, on solminut kaksivuotisen sopimuksen SM-liigassa pelaavan JYPin kanssa.

Väisänen on pelannut kaksi viime kautta Kanadan juniorisarja WHL:ssä pelavaan Medicine Hat Tigersin paidassa.

– Väisänen on ikäänsä nähden jo kokenut ja hyvin liikkuva moderni peruspakki. Puolustuspelaamisen lisäksi hän pystyy tukemaan myös joukkueensa hyökkäyspelaamista, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kuvailee seuran tiedotteessa.

Väisänen teki tällä kaudella 47 pelissä 23 tehopistettä. Hän pelasi myös vuodevaihteessa Nuorten Leijonien riveissä alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa.

Ennen Kanadaan lähtöään Väisänen pelasi 50 SM-liigaottelua KooKoon paidassa kaudella 2023-24.

Väisänen on Utah Mammothin kolmannen kierroksen varaus kesältä 2024.