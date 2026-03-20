Norjan kruununprinsessan vastauksia Epstein-kohuun on odotettu Norjassa jo viikkoja.

Norjan kruununprinsessa Mette Marit kommentoi tänään julkaistussa haastattelussa yleisradioyhtiö NRK:lla yhteyksiään edesmenneseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Hän muun muassa pahoitteli, ettei ollut tarkistanut Epsteinin.taustoja paremmin ja sanoi toivovansa, ettei olisi tavannutkaan miestä.

Mette-Maritin ja Epsteinin yhteydenpito oli tiivistä vuoteen 2014 saakka, vaikka Epstein tuomittiin alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista jo vuonna 2008.

– On surullista ja naiivia, ettei hän tajunnut, ettei tämä ollut hyvä ihminen. Se on outoa, koska aiemmin jo tiedettiin, että hänet oli tuomittu nuorten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, bergeniläinen Geo Wilson sanoo.

Vastausta odotettu pitkään

Mette-Maritin nimi löytyi yli tuhat kertaa Yhdysvaltain oikeusministeriön alkuvuonna julkaisemista Epstein-asiakirjoista, ja vastauksia Epstein-kohuun on odotettu Norjassa pitkään.

Mette-Maritin ja kuningashuoneen vastausta suhteesta ja viesteistä Epsteiniin tivattiin aiemmin tällä viikolla muun muassa Mette-Maritin puolisolta kruununprinssi Haakonilta sotaharjoituksen yhteydessä Pohjois-Norjassa, missä Haakon kieltäytyi vastaamasta toimittajan kysymyksiin.

– Olen ihmetellyt, miksi mitään lausuntoja ei ole annettu aiemmin, että siihen on oltava jokin syy. Silloin taustalla on todennäköisesti jotain muutakin, mistä he eivät ole täysin varmoja, Charlotte Halseth sanoo Bergenissä.

– Hän vaikuttaa tarvinneen aikaa miettiäkseen, mitä sanoo ja miten se esitettäisiin, Emma Bjørgum sanoo ja kertoo, että hänen luottamuksensa Mette-Maritiin tulevana kuningattarena on heikentynyt.

Kuningasperheellä useita skandaaleja

Kroonista keuhkofibroosia sairastava Mette-Marit perusteli viivästynyttä vastausta Epstein-asiakirjoihin huonolla terveydentilalla ja perheen muilla vaikeuksilla.

Mette-Maritin poikaa Marius Borg Høibyä syytetään parhaillaan 40 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.

Viikkoja kestänyt oikeudenkäynti päättyi eilen, ja tuomiota odotetaan kesäkuun alussa.

Norjan parlamentti äänesti viime kuussa selvin luvuin monarkiasta luopumista vastaan, vaikka skandaali toisensa perään on romuttanut kansalaisten uskon kuningashuoneeseen.

Gallupien mukaan harva haluaa nähdä ainakaan Mette-Maritia tulevaisuudessa kuningattarena.

Esimerkiksi TV2:n helmikuisessa mielipidemittauksessa vajaa puolet katsoi, ettei Mette-Maritista pitäisi tulla kuningatarta ja vain vajaa kolmannes piti Mette-Maritia sopivana tehtävään.

Samansuuntaisia lukuja ilmeni myös VG:n mielipidemittauksessa.

