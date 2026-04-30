Syyttäjien mukaan D4vd eli David Anthony Burke paloitteli teinitytön ruumiin.

Yhdysvaltalaista laulajaa D4vd:tä eli David Anthony Burkea syytetään Celeste Rivas Hernandezin murhasta.

Syyttäjien mukaan räppäri osti muun muassa kaksi moottorisahaa, puhallettavan uima-altaan, ruumissäkin ja lapion sen jälkeen, kun hän oli puukottanut teini-ikäisen tytön kuoliaaksi, kertoo BBC.

Asiakirjassa väitetään, että hän paloitteli ruumiin Hollywood Hillsin kotinsa autotallissa käyttäen apunaan ostamaansa uima-allasta ja pakkasi ruumiinosat pusseihin, jotka hän jätti autoonsa.

Syyttäjien mukaan D4vd tapasi Rivas Hernandezin, kun tämä oli 11-vuotias. Syyttäjät väittävät, että hän alkoi hyväksikäyttää tyttöä seksuaalisesti, kun tämä oli vasta 13-vuotias ja hän itse 18-vuotias.

Syyttäjien mukaan Hernandez lähetti tekstiviestejä, joissa uhkasi paljastaa heidän laittoman suhteensa ja "tuhota miehen elämän" ennen kuin hänet surmattiin.

Aiemmin kävi ilmi myös, että D4vd:n puhelimesta on löytynyt suuri määrä kuvia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja BBC.

BBC:n mukaan häntä vastaan ei ole nostettu syytteitä nyt löytyneistä, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävistä kuvista.

David Anthony Burke on kiistänyt syyllistyneensä murhaan. Asiassa käydään oikeutta Yhdysvalloissa tällä viikolla.