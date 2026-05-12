SM-liigassa pelaava HPK on tehnyt yksivuotisen sopimuksen kanadalaispuolustaja Chad Nychukin kanssa.

25-vuotias Nychuk siirtyy Hämeenlinnaan ECHL-seura Atlanta Gladiatorsista. Hän teki päättyneellä kaudella 53 pistettä 66 ottelussa.

– Chad on kiekollinen puolustaja, joka tuo joukkueeseemme luotettavaa kahden suunnan peliä, kiekollista erikoisosaamista ja ratkaisukykyä ylivoimaan. Hän on hyvässä iässä oleva pelaaja ja näemme hänet isona osana ensi kauden puolustustamme, HPK:n pelaajatarkkailija Jukka Voutilainen kuvailee tiedottesssa.

Nychuk valittiin kauden päätteeksi ECHL:n tähdistökentälliseen. Vasemmalta laukova puolustaja on ollut HPK:n tutkalla jo pidempään.

– On hienoa, että hän päätti valita juuri meidät kaikista vaihtoehdoista. Hän näki meidät seurana, jossa on mahdollisuus menestyä ja ottaa samalla seuraava askel uralla eteenpäin, Voutilainen jatkaa.