Ranskan presidentti ojensi yleisöä Afrikka-Ranska -kokouksessa. Asiasta uutisoi Reuters. Katso hetki videolta.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron pyysi maanantaina yleisöä pysymään hiljaa nuorille suunnatussa Africa Forward Summit -kokouksessa.
Presidentti keskeytti puheenvuoron Nairobissa pidetyssä tilaisuudessa, kun nuoret puhujat keskustelivat yleisön edessä. Syynä oli yleisöstä kantautunut puheensorina.
– Etkö odota vuoroasi? keskustelun vetäjä kysyi presidentiltä, kun hän asteli lavalle kesken kaiken.
Pian paljastui, että Macron astui lavalle hiljentääkseen metelöineen yleisön.
– Tämä on täydellistä kunnioituksen puutetta, Macron sanoi katse kohti yleisöä saatuaan mikrofonin haltuunsa.
Macron kehotti ihmisiä olemaan hiljaa tai poistumaan tilasta, jos heidän on pakko puhua.
Kokous toi yhteen afrikkalaisia valtionpäämiehiä, yritysjohtajia ja nuoria yrittäjiä, kun Ranska pyrkii vahvistamaan taloudellisia ja poliittisia siteitä koko mantereella.