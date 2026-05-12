Sosiaalisen median alaikäraja on selvityksessä EU-tasolla.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa.

Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa.

EU tarkastelee selvityksessään erityisesti TikTokia, X:ää, Instagramia ja Facebookia.

– Ryhdymme toimenpiteisiin TikTokia ja sen riippuvuutta aiheuttavaa suunnittelua, loputonta scrollaamista, automaattista toistoa ja push-ilmoituksia vastaan. Sama koskee Metaa, koska uskomme, että Instagram ja Facebook ovat itse epäonnistuneet asettamansa 13 vuoden alaikärajan noudattamisessa, von der Leyen sanoi.

Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa.

– Kysymys ei ole siitä, pitäisikö nuorilla ihmisillä olla pääsy sosiaaliseen mediaan, vaan pitäisikö sosiaalisella medialla olla pääsy nuoriin ihmisiin, von der Leyen sanoi.

