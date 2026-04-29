Poliisi varoittaa seksin ostamisesta jalkapallon MM-kisojen aikana.

Jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailujen alkuun on vain puolitoista kuukautta aikaa. Kesä-heinäkuussa pelattavia MM-kisoja isännöivät Kanada, Meksiko ja Yhdysvallat.

USA:han odotetaan kisojen aikana yli miljoonaa turistia ulkomailta, VG kirjoittaa. Norjalaislehti raportoi, että poliisi on tuolloin valmis jahtaamaan seksin ostajia.

– Olemme tavanneet ulkomaisia konsulaatteja levittääksemme viestiä: Tulkaa tänne, nauttikaa otteluista, rannoista ja kaikesta, mitä kauniilla alueellamme on tarjota, mutta olkaa tietoisia siitä, että kaupallista seksiä koskevat lait voivat olla erilaisia kuin kotimaassanne, poliisi Joshua Singleton sanoi.

Hän johtaa Santa Claran piirikunnan ihmiskaupan työryhmää ja tietää, että monet jalkapallofanit tulevat esimerkiksi Euroopan maista, joissa prostituutioon suhtaudutaan eri tavalla.

– Nostamme Kaliforniassa aggressiivisesti syytteitä seksin ostamisesta. Pelkkä seksin ostamisen pyytäminen tai sen yrittäminen on laitonta. Asetamme ansoja ja nostamme syytteitä tunnistamiamme henkilöitä vastaan.

Seksin ostaminen on kaikissa USA:n osavaltioissa laitonta lukuun ottamatta osia Nevadasta.

Hiljentäviä tietoja

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan finaali Super Bowl pelattiin kaksi kuukautta sitten Levi's Stadiumilla Santa Clarassa. Kesällä siellä pelataan kuusi jalkapallon MM-turnausottelua.

Joshua Singletonin ryhmä pidätti Super Bowlin aikana alueella 29 ihmistä prostituutiosta. 73:a ihmiskaupan uhria autettiin. Heistä kymmenen oli alaikäisiä ja nuorin vasta 12-vuotias.

Singleton kuittasi kuitenkin myytiksi mediaväitteet siitä, että Super Bowl ja jalkapallon MM-kisat lisäisivät ihmiskauppaa.

– Hyväksikäyttöä ohjaa talous, ja kysyntä syntyy siitä. Koska kyse on maan alla toimivasta markkinasta, kukaan ei tiedä tarkasti, miten paljon kauppaa tapahtuu.